Video / Meşhed-i Mukaddes’te Tarihî Veda: Şehit Devrim Liderinin Mübarek Cenaze Töreninde Mahşerî Kalabalık Havadan Görüntülendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Meşhed-i Mukaddes’te Şehit Devrim Lideri’nin pak ve mukaddes cenazesinin teşyi merasimi için güzergâh boyunca büyük bir kalabalık bir araya geldi.

Havadan kaydedilen görüntüler, cenaze güzergâhında toplanan halkın yoğun katılımını ve Şehit Lider’e duyulan derin bağlılığı gözler önüne serdi.

Direniş cephesi açısından büyük anlam taşıyan bu görüntüler, Meşhed-i Mukaddes’te halkın Şehit Devrim Lideri’ne son görevini yerine getirmek için meydanlara ve yollara aktığını gösteren güçlü bir vefa ve ümmet bilinci sahnesi olarak değerlendirildi.