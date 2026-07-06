Tahran’da Tarihî Veda: Şehit Mücahit İmam Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney İçin Milyonlar Meydanlarda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’da şu dakikalarda, Şehit Mücahit İmam Hazreti Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney’in mübarek naaşı için düzenlenen cenaze merasimi büyük bir halk katılımıyla devam ediyor.

Törenin daha ilk saatlerinde başkentin cadde ve meydanlarını dolduran yaslı kalabalıklar, şehit liderlerine son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya geldi. Halkın yoğun katılımı, İran toplumunun şehit liderine duyduğu derin sevgi, bağlılık ve vefa duygusunu güçlü biçimde ortaya koydu.

Tahran’dan yansıyan görüntüler, bu büyük vedanın yalnızca bir cenaze töreni olmadığını; aynı zamanda direniş çizgisine bağlılığın, ümmet bilincinin ve şehitlerin yolunu sürdürme iradesinin tarihî bir tezahürü olduğunu gösteriyor.