Rusya İslam Federasyonu: Ayetullah Hamanei’nin şehadeti küresel uyanışın sembolü oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Emil Aşurov, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin şehadetinin küresel emperyalizm ve Siyonizmin gerçek niteliğini gözler önüne serdiğini belirterek, bu olayın aynı zamanda genç nesiller için güçlü bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Aşurov, yaptığı açıklamada, Şehit Ayetullah Hamanei’nin şehadetinin yalnızca İran için değil, tüm dünya açısından önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Şehit Ayetullah Hamanei’nin şehadetinin, küresel emperyalizm ve Siyonizmin gerçek yönelimlerini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olduğunu vurgulayan Aşurov, bu fedakârlığın genç kuşakların dayanışma, bağımsızlık, vatan sevgisi, inanç ve kültürel miras bilinciyle yetişmesinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Bunun büyük bir düşünce ve eğitim ekolü olduğunu belirten Aşurov, bu anlayışın özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünyanın birçok bölgesinde büyük ölçüde unutulduğunu söyledi. Tarihi belgelere bakıldığında, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığı dönemde halkın birlik içinde işgalcilere karşı direniş göstermesinin buna örnek teşkil ettiğini ifade etti.

İran halkının son 45 yıl boyunca manevi, psikolojik, ahlaki, insani ve siyasi alanlarda derin bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten Rus din adamı, bugün bu birikimin sahada açık biçimde görüldüğünü kaydetti.

Birçok ülkede hava saldırısı sirenleri çaldığında insanların sığınaklara yöneldiğini hatırlatan Aşurov, İran halkının ise tamamen farklı bir tavır sergilediğini söyledi. İranlıların ölümden, bombardımandan ve korku oluşturmayı amaçlayan tehditlerden çekinmediğini ifade eden Aşurov, bunun doğrudan liderlerinin verdiği eğitim ve örnekliğin sonucu olduğunu dile getirdi.

Şehit Ayetullah Hamanei’nin hiçbir zaman halktan kopuk bir lider olmadığını belirten Aşurov, aksine her zaman halkıyla birlikte hareket ettiğini ve gerçek bir liderin toplumun yanında olması gerektiğini davranışlarıyla gösterdiğini söyledi.

Bu eğitim anlayışı ve düşünce ekolünün gelecekte küresel yapıları değiştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Aşurov, ahlaki, insani ve vatansever nesillerin yetiştirilmesine ilişkin bir eser kaleme alınması halinde İran'ın bu tecrübesinin önemli bir yere sahip olacağını belirtti.

Söz konusu yaklaşımın mevcut küresel düzene ciddi bir meydan okuma oluşturduğunu kaydeden Aşurov, son yıllarda benzer ölçekte etkili başka bir tarihî örneğin görülmediğini ifade etti. Yaşananların, yalnızca sembolik bir benzetme değil, derin anlamlar taşıyan bir yönüyle Kerbela hadisesini hatırlattığını söyledi.

Aşurov, bunun yalnızca İran halkı için değil, tüm dünya için bir uyanış niteliği taşıdığını belirterek, İran'ın bu düşünce ekolünden aldığı ilhamla dünyaya gerçek vatan sevgisi, halka bağlılık ve kimliği oluşturan temel değerlere sahip çıkmanın önemini öğrettiğini ifade etti.

Günümüzde birçok ülkede bu değerlerin ya ortadan kalktığını ya da zayıfladığını söyleyen Aşurov, oysa söz konusu ilkelerin her toplumun gelişiminin ve insan şahsiyetinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin bu değerleri yıllar boyunca baskı ve zorlamayla değil, samimiyet ve sevgiyle toplumun dokusuna yerleştirdiğini dile getiren Aşurov, halkın kendisini içten bir sevgiyle karşıladığına bizzat tanıklık ettiklerini söyledi.

Çocuklarla gerçekleştirdiği görüşmelerde de bu samimiyetin açıkça görüldüğünü ifade eden Aşurov, birçok ülkede bu tür buluşmaların önceden planlanıp kontrol edildiğini, İran'da ise çocuklarla lider arasında doğal ve içten bir bağ bulunduğunu belirtti.

Rus din adamı, Şehit Ayetullah Hamanei’nin halk nezdindeki güçlü desteğinin ve oluşturduğu fikrî etkinin, bazı küresel güçlerin İran ve liderliği konusunda duyduğu rahatsızlığın temel nedenlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.