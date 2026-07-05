Video / Şehit Lider İçin Musalla’da Büyük Veda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit lider için düzenlenen uğurlama programında halk, veda etmek üzere Musalla’da toplandı. Tören alanına gelen vatandaşlar, “Aziz Şehit”e bağlılıklarını göstermek ve onun hatırasına sahip çıkmak amacıyla yoğun katılım gösterdi.

Musalla’daki veda atmosferi, halkın şehit lidere duyduğu derin sevgi, saygı ve vefa duygusunu açık biçimde ortaya koydu. Direniş çizgisini destekleyen çevreler açısından bu buluşma, yalnızca bir uğurlama değil; aynı zamanda şehit liderin mirasına sahip çıkma iradesinin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.