Tahran’dan Sert Uyarı: “Her Türlü Müdahaleye Hazırız” Mesajı Bölgedeki Gerilimi Artırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdullahi, bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıyan açıklamalar yaptı. Son haftalarda hem Körfez hattında hem de Suriye ve Irak’taki hareketlilik üzerine gözler yeniden Tahran-Washington-Tel Aviv üçgenine çevrilmişken, Abdullahi’nin çıkışı bölgesel tansiyonu bir kez daha yükseltti.

Tahran’daki açıklamasında ABD ve İsrail’in bölgeye yönelik muhtemel askeri adımlarına değinen Abdullahi, İran’ın savunma kapasitesinin “her zamankinden daha yüksek” olduğunu belirtti. Komutan, İran silahlı kuvvetlerinin “Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’nin doğrudan komutasında ve tam koordinasyon içinde” görev yaptığını vurguladı.

Abdullahi, İran’ın olası bir saldırıya karşı sadece savunma değil, “etkili ve caydırıcı karşı hamle” kabiliyetine sahip olduğunu söyleyerek bölge ülkelerine de istikrarın korunması için itidal çağrısında bulundu. Açıklamanın, son günlerde hava sahası hareketliliğinin arttığı ve bölgesel diplomasi trafiğinin hızlandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Uzmanlar, İran’ın bu mesajının yalnızca ABD ve İsrail’e değil, bölgede yaşanan askeri ve siyasi belirsizliklerden etkilenen diğer aktörlere yönelik bir “konum hatırlatma” niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulunuyor. Tahran’ın son haftalarda savunma tatbikatlarını yoğunlaştırması, balistik programındaki test faaliyetleri ve sınır bölgelerinde artan askeri görünürlük, açıklamanın arka planını güçlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki gerilimli atmosfer sürerken, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımların hem diplomatik hem de askeri açıdan belirleyici olacağı ifade ediliyor.