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Irak Siyasetinde “Yolsuzlukla Hesaplaşma” Dönemi: Ketaib Hizbullah’tan Net Mesaj

2 Temmuz 2026 - 16:16
News ID: 1834520
Irak Siyasetinde “Yolsuzlukla Hesaplaşma” Dönemi: Ketaib Hizbullah’tan Net Mesaj

Irak’ta uzun süredir siyasi ve toplumsal gündemin en tepesinde yer alan yolsuzlukla mücadele tartışmalarına, ülkenin en etkili aktörlerinden biri olan Ketaib Hizbullah’ın siyasi kanadı Hukuk Hareketi’nden kritik bir destek geldi. Hareketin parlamentodaki ismi Mikdad el-Hafaci, yolsuzluğa bulaşan isimlerin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, bu mücadelenin arkasında duracaklarını açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyaset arenası, devlet kurumlarına sızan yolsuzluk ağlarıyla hesaplaşma noktasında yeni bir kırılma yaşıyor. Hukuk Hareketi Parlamento Grubu Üyesi Mikdad el-Hafaci, yaptığı açıklamalarla, yıllardır dokunulmazlık zırhı ardında saklanan veya yurt dışına kaçan yolsuzluk sanıklarının yargılanması için yürütülen sürece tam destek verdiklerini ilan etti.

El-Hafaci’nin açıklamaları, özellikle yolsuzluğun Irak ekonomisine vurduğu darbenin ardından kamuoyunda yükselen “hesap sorulması” taleplerinin siyasete yansıması olarak yorumlanıyor. El-Hafaci, “Sadece yerel düzeyde değil, uluslararası hukuk mekanizmalarını da kullanarak, kamunun parasını çalan ve yurt dışına kaçıran herkesin peşindeyiz” diyerek, mücadelenin sınırları aşacağını işaret etti.

Özellikle Ketaib Hizbullah gibi sahada ve siyasette ağırlığı bulunan bir yapının bu yöndeki kararlılığı, Irak’ta süregelen yolsuzluk davalarının seyrini değiştirebilir. Gözlemciler, el-Hafaci’nin bu çıkışını, ülkedeki “dokunulmazlar sınıfı” için ciddi bir uyarı niteliğinde görüyor.

Bağdat’taki siyasi kulislerde bu hamle, sadece bir söylem değişikliği değil, aynı zamanda devletin yeniden inşası sürecinde “temiz siyaset” baskısının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yargı sürecinin sadece içerideki aktörlerle sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki kaçakları da kapsaması, yolsuzlukla mücadelede “yeni bir dönem” olarak adlandırılıyor.

Mikdad el-Hafaci’nin bu çıkışı, Irak parlamentosunda yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması ve adli süreçlerin hızlandırılması konusunda siyasi bir konsensüsün oluşup oluşmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Şimdi gözler, bu sert söylemin ne kadar hızlı bir şekilde somut adımlara ve mahkeme kararlarına dönüşeceğine çevrilmiş durumda.

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