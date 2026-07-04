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Vİdeo / Gençlerden Anlamlı Vefa: Şehit Liderin Uğurlama Töreninde Ziyaretçilerin Ayakkabılarını Boyadılar

4 Temmuz 2026 - 18:12
News ID: 1835429
Vİdeo / Gençlerden Anlamlı Vefa: Şehit Liderin Uğurlama Töreninde Ziyaretçilerin Ayakkabılarını Boyadılar

Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda düzenlenen şehit lideri uğurlama töreninde genç gönüllülerin sergilediği fedakârlık dikkat çekti. Şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla ziyaretçilerin ayakkabılarını boyayan gençler, ortaya çıkan görüntülerle Erbain yürüyüşünün hizmet ve dayanışma ruhunu yeniden canlandırdı. Bu anlamlı sahneler, İmam Hüseyin’in (a.s.) yolunda milleti için canını feda eden şehit liderin uğurlanışına manevi bir derinlik kattı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İmam Humeyni Musallası’nda düzenlenen şehit lideri uğurlama töreninde dikkat çeken sahnelerden biri de genç gönüllülerin sergilediği fedakârlık oldu. Devrim liderine gönülden bağlı çok sayıda genç, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla törene katılan ziyaretçilerin ayakkabılarını ücretsiz boyadı.

Ortaya çıkan manzara, milyonlarca insanın bir araya geldiği Erbain yürüyüşünde görülen gönüllü hizmetlerini hatırlattı. Tıpkı Erbain güzergâhındaki hizmet çadırlarında olduğu gibi, burada da gençler hiçbir karşılık beklemeden ziyaretçilere hizmet ederek dayanışma ve fedakârlık ruhunu yaşattı.

Tören alanındaki bu görüntüler, Kerbelâ kültürünün ve İmam Hüseyin’in (a.s.) yolunda hizmet etme anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi. Gönüllüler, bu davranışlarıyla hem şehitlerin hatırasına saygı gösterdi hem de birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Şehit lider için düzenlenen uğurlama töreni ile Erbain yürüyüşü arasında kurulan manevi bağ, törene katılanların da dikkatini çekti. Birçok kişi, bu atmosferin Kerbelâ yolculuğunu andırdığını ifade etti. Törene katılanlara göre, halkı için canını feda eden ve İmam Hüseyin’in (a.s.) yolunu kendisine rehber edinen şehit lider, özgürce yaşamak ve milletinin onurunu korumak uğruna hayatını ortaya koydu. Bu nedenle uğurlama töreninde yaşanan fedakârlık, hizmet ve dayanışma görüntüleri, Erbain ruhunu yeniden canlandıran anlamlı kareler olarak hafızalara kazındı.

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