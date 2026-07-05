Video / Şehit Lider İçin Büyük Veda: Tahran’da İkinci Gün de Milyonlar Meydanlarda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit lider için düzenlenen büyük uğurlama merasimi, ikinci gününde de yoğun ve görkemli bir halk katılımına sahne oldu. Tahran’da milyonlarca kişi, şehit lidere bağlılıklarını göstermek ve direniş çizgisine sahip çıkmak amacıyla meydanlarda bir araya geldi.

Tören alanında kurulan mokebler, gün boyunca katılımcılara çeşitli hizmetler sundu. Halkın geniş katılımıyla devam eden merasimde, yas, vefa ve direniş ruhu aynı anda hissedildi.

Türkiye Türkçesi Servisi’nin Tahran’da görev yapan muhabirinden ulaşan özel görüntülerde, törenin ikinci gününde de kalabalıkların yoğunluğu, mokeblerin faaliyetleri ve halkın şehit lidere yönelik güçlü ilgisi açık şekilde görülüyor.

Tahran’dan gelen görüntüler, bu büyük uğurlamanın yalnızca bir cenaze merasimi değil, aynı zamanda direniş eksenine bağlılık mesajı taşıyan kitlesel bir duruş olduğunu ortaya koyuyor.