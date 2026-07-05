Video / “Allah’a Emanet Ol Şehit Lider”: Büyük Veda Merasiminde Yürek Yakan Ağıt

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit lider için düzenlenen uğurlama programında okunan hüzün dolu mersiye, tören alanında derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Halkın büyük bir bağlılık ve vefa duygusuyla katıldığı merasimde, şehit lidere yönelik sevgi ve sadakat duyguları bir kez daha öne çıktı.

Törende yankılanan “Baman Allah” ifadesi, Türkçede “Allah’a emanet ol” anlamına geliyor. Bu sözler, şehit lidere yapılan son vedanın en dokunaklı cümlesi olarak hafızalara kazındı.

Direniş çizgisini destekleyen çevreler açısından bu uğurlama, yalnızca bir veda merasimi değil; aynı zamanda şehit liderin davasına, mirasına ve mücadele ruhuna bağlılığın güçlü bir sembolü olarak değerlendirildi. “Allah’a emanet ol şehit lider” sözleri, törende hem hüznün hem de direniş iradesinin ortak ifadesi haline geldi.