İran Eleştirmeni Katar Medyasından Milyonluk Katılım İtirafı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran’a eleştirel yaklaşımıyla tanınan Katar merkezli el-Arabi el-Cedid, Şehit Âyetullah Ali Hamenei için düzenlenen merasime ilişkin dikkat çekici bir haber yayımladı. Haberde, anma töreninin Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda geniş halk katılımı ve ülkenin üst düzey makamlarının iştirakiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

El-Arabi el-Cedid ayrıca, Tahran’daki milyonluk yas kalabalığının şehir içi ulaşımda, özellikle metro kullanımında büyük bir yoğunluğa yol açtığını aktardı. Haberde, İran medyasından aktarılan verilere göre Tahran metro ağında birkaç saat içinde yedi milyondan fazla yolculuk kaydedildiği ifade edildi.

Söz konusu medya kuruluşu, törenin geniş çaplı düzenlenmesini, üst düzey yetkililerin katılımını ve halkın yoğun iştirakini, bu merasimin İran’daki siyasi ve toplumsal önemini gösteren temel işaretler olarak değerlendirdi.

Direniş eksenini destekleyen çevreler açısından bu haber, İran’a mesafeli yayın çizgisine sahip bir medya organının dahi, Şehit Âyetullah Ali Hamenei için düzenlenen törendeki milyonluk halk katılımını ve merasimin siyasi-toplumsal ağırlığını görmezden gelemediğini ortaya koydu.