Washington Post, Tahran’daki Vedada Ailelerin ve Çocukların Geniş Katılımını Yazdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington Post, şehit lider için düzenlenen veda merasimine ilişkin haberinde, Tahran’da Musalla’ya çıkan caddelerin insan seliyle dolduğunu yazdı. Gazete, Musalla’daki atmosferi “yas ile siyasi direniş gösterisinin birleşimi” olarak nitelendirdi.

Habere göre, mersiye ve duaların yükseldiği törende kalabalıklar “Liderimizin kanının intikamını alacağız” ve “Amerika’ya ölüm” sloganları attı. Alanda yer alan büyük pankartlardan birinde ise “Yastayız ama teslim olmayacağız” ifadesi dikkat çekti.

Washington Post, birçok katılımcının törene aileleriyle geldiğini, annelerin çocuklarını kucaklarında taşıdığı ya da bebek arabalarıyla kalabalıkların arasında ilerlediğinin görüldüğünü bildirdi. Bu görüntüler, veda merasiminin yalnızca siyasi ve toplumsal bir buluşma değil, aynı zamanda halkın aileleriyle birlikte ortaya koyduğu kitlesel bir bağlılık tablosu olduğunu gösterdi.

Gazete, İran açısından bu büyük cenaze töreninin, Amerika ve Siyonist rejimle aylar süren ağır çatışmaların ardından ülkenin kapasitesini, yapısal bütünlüğünü ve kamuoyu desteğini ölçen önemli bir sınav niteliği taşıdığını yazdı. Direniş eksenini destekleyen çevreler açısından ise bu tablo, İran halkının en hassas tarihsel dönemlerden birinde şehit liderin mirasına sahip çıkma iradesini ve teslim olmama kararlılığını ortaya koydu.