Tahran’dan Körfez’de “Kırmızı Çizgi” Resti: Hürmüz’de ABD’ye Geçit Yok!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da tansiyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemü’l Enbiya Karargahı’ndan gelen tarihi bir uyarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının ve uçuş faaliyetlerinin artması üzerine yayımlanan bildiride, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda tavizsiz bir duruş sergileneceği dünyaya ilan edildi.

“Burası Amerika’nın Oyun Sahası Değil”

Karargah tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik önemine dikkat çekilerek, “Hürmüz Boğazı, saldırgan Amerika’nın oyun sahası değil, İran İslam Cumhuriyeti’nin tartışmasız egemenlik alanıdır,” ifadelerine yer verildi. İran yönetimi, bu stratejik su yolunu “güçlü İran Silahlı Kuvvetleri’nin kırmızı çizgisi” olarak tanımladı.

Ticari Gemilere “Rota” Şartı

Tahran’ın yeni güvenlik protokolüne göre, bölgeden geçiş yapacak tüm petrol tankerleri ve ticari gemilerin İran tarafından belirlenen rotaları kullanması zorunlu kılındı. Bildiride, kurallara uymayan veya “kayıtsız kalan” gemilerin güvenliğinin bizzat ihlalleri nedeniyle riske gireceği, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür durumlara “derhal ve güçlü” bir şekilde müdahale edeceği kaydedildi.

ABD’ye “Hızlı ve Kararlı” Karşılık Uyarısı

İran, özellikle ABD’ye ait insanlı ve insansız hava araçlarının bölgedeki varlığını, su yolunun istikrarını bozan bir unsur olarak görüyor. Bildiride, Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğe yönelik herhangi bir müdahale girişiminin, doğrudan İran’ın ulusal egemenliğine saldırı sayılacağı vurgulandı.

Askeri uzmanlar, bu çıkışı Tahran’ın bölgedeki askeri inisiyatifini geri alma ve ABD’nin bölgedeki manevra alanını kısıtlama stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor. İran, egemenlik haklarını korumak adına atılacak adımların “hızlı ve kararlı” olacağını belirterek, Körfez’de yeni ve oldukça hassas bir dönemin başladığının işaretini verdi.