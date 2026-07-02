Rusya’dan Başkent Hattına Kapsamlı Hava Harekâtı: Kritik Altyapılar ve Savunma Sanayi Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna-Rusya savaşında tansiyon, başkent Kiev ve çevresini doğrudan hedef alan yoğun hava saldırılarıyla yeniden yükseldi. Askeri kaynaklardan ve yerel yetkililerden gelen bilgilere göre, Rus hava ve füze sistemleri, gece saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde başkent yakınlarındaki stratejik askeri tesisleri ve enerji şebekelerini ateş altına aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların “yüksek hassasiyetli silahlarla” gerçekleştirildiği ve operasyonun “belirlenen askeri hedeflere yönelik olduğu” vurgulandı. Özellikle Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ile enerji nakil hatlarının hedef seçilmesi, Moskova’nın sahadaki stratejisinin “cephe hattının gerisindeki lojistik ve endüstriyel kapasiteyi zayıflatma” üzerine kurulu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, operasyonun ardından belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu ve imha edildiğini öne sürdü.

Kiev çevresindeki patlama seslerinin uzun süre duyulduğu operasyonda, sivil yerleşim alanlarına yakın bölgelerdeki bazı elektrik trafolarının da etkilendiği gelen bilgiler arasında. Ukraynalı yetkililer, saldırıların ardından yerel düzeyde enerji kesintilerinin yaşandığını ve acil durum ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu. Ancak Kiev yönetimi, Rusya’nın “tüm hedefler vuruldu” iddiasını ihtiyatla karşılayarak, savunma sistemlerinin saldırıların bir kısmını havada etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Analistler, bu son saldırı dalgasını Rusya’nın uzun süredir izlediği “yıpratma savaşı” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Özellikle kış aylarına doğru gidilirken enerji altyapısının hedef alınması, hem askeri lojistiği aksatmayı hem de cephe gerisinde toplumsal direnci kırmayı amaçlayan bir hamle olarak yorumlanıyor.

Uluslararası gözlemciler, bu tür geniş kapsamlı saldırıların barış müzakereleri veya olası bir ateşkes arayışları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bölgedeki güvenlik kaynakları, hava savunma sistemlerinin yoğun kullanımı nedeniyle Kiev üzerindeki hava sahasının kritik bir noktada olduğunu ve önümüzdeki saatlerde tarafların karşılıklı misilleme adımlarının sürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.