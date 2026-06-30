İran: Hürmüz taahhüdü açıktır, dış müdahele olmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekai, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını değerlendirirken, "Her konuda fikir beyan etmek ne sorumluluğun göstergesidir ne de Fransa'ya itibar kazandırır" ifadesini kullandı. Bekai, ateşkes mutabakatı çerçevesinde İran'ın Hürmüz'deki taahhüdünün açık olduğunu vurgulayarak, "Başkalarının müdahalesine ihtiyaç yoktur. İyi niyetle yapılmayan müdahaleler durumu daha da kötüleştirecektir" dedi.

Trump'ın Doha iddiası yalanlandı

Bekai, Donald Trump'ın Doha'da İran ve ABD heyetleri arasında görüşme yapılacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sözcü, "Doğru olan, sözcünüzün açıkladığıdır. Önümüzdeki günlerde Amerikalı tarafla herhangi bir düzeyde görüşme programımız yok" dedi. Bekai, Doha'da yapılacak temasların sadece Katar makamlarıyla mutabakatın bazı maddelerinin, özellikle İran'ın bloke varlıklarının serbest bırakılmasının ele alınmasına yönelik olduğunu belirtti.

ABD saldırılarına "sert ve ani yanıt" uyarısı

Bekai, ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "ABD'nin taahhütlerine bağlı kalmaması süreci olumsuz etkileyecektir. Hiçbir eylemi cevapsız bırakmayacağız. İran'a yönelik her türlü eylem sert ve ani bir yanıtla karşılaşacaktır" uyarısında bulundu.

Sözcü, NATO Genel Sekreteri'nin İran'a yönelik savaş hakkındaki açıklamalarını da değerlendirdi. Bekai, "NATO ve bazı üye ülkeleri, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırganlığının tasarlanmasına ve uygulanmasına katılmıştır" ifadelerini kullandı. Bu itirafların, NATO üyeleri ve bu emirleri verenlerin hesap verebilirliğine zemin oluşturduğunu belirten Bekai, bazı Avrupa ülkelerinin "sadece lojistik ve teknik destek" savunmasının suçlarını hafifletmeyeceğini söyledi.

ABD'nin Lübnan taahhütleri ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması

Bekai, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik haberler hakkında, "Lübnan konusundaki tutumumuz açıktır. ABD'nin savaşı sona erdirme taahhüdü nettir. Bizim için önemli olan ABD'nin taahhütlerine bağlı kalması ve İsrail rejimini mutabakatı uygulamaya zorlamasıdır" dedi. Sözcü, mutabakat metninin dışında ne olursa olsun, İran için bağlayıcı olanın ABD'nin bu mutabakattaki taahhütleri olduğunu vurguladı.

İsrail'in Suriye saldırıları kınandı

Bekai, İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. "Bu saldırılar Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" diyen Bekai, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni suç işleyen tarafa karşı hareketsiz kalmakla eleştirdi ve bu durumun bölgedeki suçların devamına yol açtığını söyledi.

Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planı

Bekai, İsrail rejiminin Filistinlileri sürme planına ilişkin, "Bu kelime oyunudur. Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin topraklarından çıkmakta 'özgür' olduklarını söylemek özgürlük değil, zorla göç ettirmedir" dedi. Sözcü, ABD'nin İsrail rejimine verdiği desteğin sürdüğü sürece bu süreçte değişiklik olmayacağını ve bunun BM ile Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu ağırlaştırdığını belirtti.

"Karşılıklı taahhüt" ilkesi ve nihai müzakereler

Bekai, mutabakatın uygulanmasında "taahhüde karşı taahhüt" ilkesini vurguladı: "Herkes için açıktır ki, karşı taraf da uyguladığı sürece biz taahhütlerimizi yerine getiririz." Sözcü, nihai anlaşma müzakerelerinin zamanlamasına ilişkin olarak, mutabakatın 1, 5, 10 ve 11. maddelerinin uygulanmasına bağlı olduğunu söyledi. "Mevcut süreci önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ve nihai anlaşma müzakerelerine ne zaman başlayacağımıza karar vereceğiz" dedi.

İran ile ABD arasında siyasi iletişim hattı

Bekai, Hürmüz'e ilişkin iletişim hattının askerî değil, iki ülkenin siyasi kanatları arasında olduğunu söyledi. "İran tarafında Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafında ise ilgili yetkililer arasında bir hattır. Bu, İsviçre görüşmelerinde kararlaştırılan mutabakatlardan biridir" diye ekledi.