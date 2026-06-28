İran’da Yönetim Dengeleri: Pezeşkiyan Hükümeti İçin İdeolojik ve Siyasi Çerçeve Netleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran siyasal sisteminin geleneksel meşruiyet kaynağı olan Kum kenti, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için sadece bir ziyaret rotası değil, hükümetin ideolojik aidiyetini ve devletin temel ilkelerine bağlılığını teyit ettiği stratejik bir zemin işlevi gördü. Pezeşkiyan’ın dini mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler, yeni yönetimin toplumsal ve siyasal talepleri, İslam Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesiyle harmanlama zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu temaslar, icraatların dini otoritenin beklentileriyle senkronize edilmesi gerektiğini gösteren güçlü bir diplomatik sinyal niteliğinde.

Sürecin diğer ayağını oluşturan Uzmanlar Meclisi bildirisi ise, bu beklentileri kurumsallaştıran bir “sistem denetimi” mekanizması olarak öne çıkıyor. 66 üyenin ortak imzasıyla yayımlanan metin, yürütme erkinin otonomi sınırlarını netleştirirken, dış politikadan güvenlik mimarisine kadar uzanan stratejik kararlarda Devrim Lideri’nin kırmızı çizgilerinin aşılmaz birer parametre olduğunu hatırlatıyor. Söz konusu bildiri, hükümetin uygulamaya koyacağı reform veya değişim politikalarının, devletin ideolojik omurgasına halel getirmeyecek bir “sistem içi disiplin” ile yürütülmesi gerektiğini hükme bağlıyor.

Sonuç itibarıyla, Pezeşkiyan yönetimi için ortaya çıkan tablo, çeviklik ile anayasal ve ideolojik sadakat arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor. Hükümetin ekonomik ve idari verimliliği artırma hedefi, merkezi otoritenin stratejik öncelikleriyle doğrudan ilintili kılınmış durumda. Bu durum, yeni hükümetin hareket alanının, sistemin temel prensipleriyle çelişmeyen, tanımlanmış bir “yönetimsel çerçeve” içerisinde şekilleneceğini kanıtlıyor.