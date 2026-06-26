Wall Street Journal: ABD İran'ın misillemelerindeki hasarı gizliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal’ın yayımladığı kapsamlı analizde, Bahreyn’deki ABD Deniz Kuvvetleri desteğinin (Naval Support Activity Bahrain), 28 Şubat ile Haziran 2026 arasında İran’ın tekrarlayan füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığı belirtiliyor. Gazetenin uydu görüntüleri, sosyal medya platformlarındaki videolar ve mevcut ile eski askeri personelle yapılan görüşmelere dayandırdığı analize göre, İran saldırılarının bir kısmı ABD savunma sistemlerini aşarak üste ciddi hasar verdi.

WSJ’nin tespitlerine göre, Beşinci Filo’nun karargâhı olarak hizmet veren üsteki komuta merkezi ile en az 12 binanın yanı sıra iki uydu haberleşme terminali ağır hasar gördü. Hasar gören yapılar arasında Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) ait tesislerin de bulunduğu ve söz konusu üssün artık birincil işlevlerini yerine getiremediği kaydediliyor.

WSJ, Pentagon’un söz konusu hasarı bugüne kadar kamuoyuna açıklamadığını ve üst düzey yetkililerin konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığını aktarıyor. Gazeteye göre, Pentagon saldırıların maliyetine ilişkin olarak da ABD’nin uğradığı hasarı açıkça ifşa etmekten kaçınıyor; bu durum Kongre’deki yasa koyucular arasında memnuniyetsizliğe yol açıyor.

WSJ’nin haberinde ayrıca, Donald Trump yönetiminin Nisan 2026’da uydu görüntüsü sağlayıcılarına, savaşta hedef alınan ABD üsleri ve diğer bölgelerdeki yıkım boyutunu gösteren görüntülere erişimi kısıtlama yönünde baskı yaptığı belirtiliyor. Bu müdahalenin, İran saldırılarının yol açtığı hasarın tam ve şeffaf bir resminin oluşturulmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

WSJ, Bahreyn üssündeki hasarı bağımsız olarak hesaplamak amacıyla uydu görüntüleri ve sosyal medyada yayımlanan videolar üzerinden hasarlı yapıları tespit etti. Gazetenin analizine göre, Bahreyn’deki NSA tesisinin inşa maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu rakamın yalnızca inşaat maliyetlerini kapsadığı, enkaz kaldırma ve yapı güçlendirme gibi ek harcamaları içermediği vurgulanıyor.

WSJ’nin haberine göre, Bahreyn’deki tek ABD deniz üssünün uğradığı hasar, bölge genelinde en az 20 ABD tesisini hedef alan diğer saldırılarla birleşince, Washington yönetimini Orta Doğu’daki askeri varlığını yeniden değerlendirmeye zorladı.

Habere göre, ABD ordusu halihazırda Bahreyn’deki üssü yeniden inşa etme seçeneklerinin yanı sıra, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki varlığını azaltma ve bazı üs veya görevleri İran füze ve insansız hava araçlarının menzili dışındaki batı bölgelerine kaydırma ihtimallerini masaya yatırıyor. Ayrıca, hasar gören ABD tesislerini yeniden inşa etmekten vazgeçme, komuta ve kontrol merkezlerini yeraltına taşıma ve askeri kabiliyetlerin konuşlanma alanını bölge geneline yayma gibi yeni adımların da değerlendirildiği belirtiliyor.