Financial Times: Tek kutuplu dönem sona eriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: “Financial Times”ta yayımlandığı belirtilen bir köşe yazısında, ABD’nin 20. yüzyılda küresel hegemonya kurarak siyasi ve ekonomik açıdan benzersiz bir güç haline geldiği, ancak bu üstünlüğün günümüzde giderek zayıfladığı ifade ediliyor. Yazıda, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’nin “tek kutuplu düzen” kurduğu ancak bu düzenin uzun vadede sürdürülemediği yönünde değerlendirmeler yer alıyor.

Tarihsel çerçevede 19. yüzyıla uzanan analizde, küresel güç merkezinin önce Avrupa’dan ABD’ye kaydığı, sanayi devrimleri ve teknolojik dönüşümlerin bu değişimde belirleyici olduğu aktarılıyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası ve İkinci Dünya Savaşı sürecinde ABD’nin küresel sistemin ana aktörü haline geldiği ifade ediliyor.

Yazıya göre, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte ABD’nin ideolojik ve jeopolitik rakiplerine karşı üstünlük sağladığı “tek kutuplu an” ortaya çıkmış olsa da, bu dönemin kalıcı olmadığı belirtiliyor. Çin’in ekonomik yükselişi, dijital devrim ve küresel popülizmin artışı bu düzeni dönüştüren temel faktörler arasında gösteriliyor.

Çin’in piyasa reformlarıyla küresel ekonomiye entegre olması ve ABD ile eşdeğer bir rekabet kapasitesine ulaşmasının, uluslararası sistemde yeni bir güç dengesi oluşturduğu ifade ediliyor. Buna paralel olarak finansal krizler, kitlesel göç ve toplumsal kutuplaşmaların küresel istikrarı zayıflattığı aktarılıyor.

Siyasi düzlemde ise kimlik, etnik köken ve toplumsal talepler üzerinden şekillenen yeni kutuplaşmaların, 19. yüzyıldaki sınıf ve ulusal hareketlere benzer bir dönüşüm yarattığı belirtiliyor. Bu süreçte hem sağ hem sol yönlü siyasi tepkilerin güç kazandığı ifade ediliyor.

ABD iç politikasına ilişkin değerlendirmelerde ise kurumsal yapının zayıfladığı, hukukun üstünlüğü ve bilimsel liderlik gibi alanlarda gerileme yaşandığı yönünde görüşler yer alıyor. Bu durumun, ABD’nin uluslararası sistemdeki liderlik kapasitesini tartışmalı hale getirdiği ifade ediliyor.

Buna karşın yazıda, nükleer caydırıcılığın büyük güçler arası doğrudan savaşı azaltan bir faktör olduğu, ancak çevresel krizler, yapay zekâ gibi teknolojik dönüşümler ve küresel yönetişim sorunlarının yeni risk alanları oluşturduğu belirtiliyor.

Analizde ayrıca liberal demokrasi modelinin küresel ölçekte gerilediği, dünya nüfusunun çok küçük bir bölümünün liberal demokrasilerde yaşadığı yönünde veriler paylaşılıyor. Bu durumun, otoriter yönetim modellerinin güç kazandığı bir tabloyu ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

Sonuç bölümünde ise ABD’nin kurduğu küresel düzenin çözülme sürecine girdiği, bu sürecin yalnızca ABD’yi değil tüm uluslararası sistemi etkilediği değerlendirmesi yapılıyor. Mevcut küresel tablo, Birinci Dünya Savaşı öncesi döneme benzer bir belirsizlik ve güç geçişi evresi olarak tanımlanıyor.