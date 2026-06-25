İslamabad Mutabakatı'nın en önemli 5 kazanımı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın eski diplomatlarından ve Princeton Üniversitesi öğretim üyesi Seyyid Hüseyin Museviyan, El Cezire’ye yaptığı değerlendirmede, Tahran ile Washington arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda imzalanan mutabakat zaptının beş temel kazanımını sıraladı. Museviyan’a göre bunlar; silahlı çatışmaların durdurulması, ulusal egemenliğe saygı, iç işlerine müdahale etmeme, devrimden sonraki en üst düzeyde doğrudan müzakerelerin başlaması ve nükleer ile bölgesel güvenlik konularının ilk kez masaya yatırılması olarak öne çıkıyor.

Museviyan, Cenevre’deki müzakerelerde varılan diğer somut adımlar arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılması, petrol ve petrokimya yaptırımlarının geçici olarak askıya alınması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması ve Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yeni işbirliğinin başlatılmasını saydı.

“Tüm baskı senaryoları başarısız oldu”

Museviyan, mevcut süreci “İran ile ABD arasındaki on yıllarca süren düşmanlığa son vermek için altın bir fırsat” olarak nitelendirdi. Eski diplomat, ABD’nin son 47 yılda İran’a karşı “tüm yaptırım, baskı ve savaş senaryolarını” denediğini ancak hiçbirinde başarılı olamadığını belirtti.

Özellikle son saldırıların, ABD ve İsrail’in İran’da rejim değişikliği, petrol kaynaklarına egemen olma ve hatta ülkeyi parçalama hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Museviyan, bu başarısızlığın iki taraf için de “gerçek bir diplomatik fırsat” doğurduğunu ifade etti.

Güvensizlik derin, ancak Trump “sonuçsuz politikaları” gördü

Museviyan, Tahran’daki güvensizliğin hâlâ derin olduğunu, zira İran’ın nükleer anlaşmaya (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) tüm dünya güçleri ve BM Güvenlik Konseyi ile varmış olmasına ve taahhütlerini yerine getirmesine rağmen ABD’nin anlaşmadan çekildiğini hatırlattı.

Ancak Museyviyan’a göre, Başkan Trump’ın “geçmiş politikaların bir yere varmadığı ve varmayacağı” sonucuna varmış olması, şimdi “ciddi diplomasi için bir fırsat” yaratıyor.

Nükleer anlaşma ancak bölgesel güvenlikle kalıcı olur

Museviyan, nükleer dosyada kalıcı bir anlaşmanın temel şartlarını da sıraladı. Buna göre, İran’ın bomba yapmama taahhüdü ile ABD’nin Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yasal haklarını (zenginleştirme dâhil) tanıması gerekiyor.

Ancak Museyviyan’ın en dikkat çeken uyarısı, nükleer anlaşmanın tek başına yeterli olmayacağı yönünde oldu. Eski diplomata göre, “bölgesel güvenlik konuları” masaya yatırılmadığı sürece nükleer anlaşma bile kalıcı olmayacak. Museviyan, bu bağlamda iki kritik bölgesel meseleye işaret etti: İran ile ABD’nin Körfez’deki Arap müttefikleri arasında kalıcı barışın sağlanması ve İsrail ile İran arasındaki “askeri-güvenlik-varoluşsal” tehditlerin sona erdirilmesi.

Çifte standart ve bölgesel denklem

Museviyan’ın vurguladığı bölgesel güvenlik boyutu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik politikalarındaki çifte standarda da ışık tutuyor. Zira Washington, İran’ın nükleer programını hedef alırken, İsrail’in nükleer varlığını görmezden gelmeye devam ediyor. Museyviyan, nükleer konusunda varılacak bir anlaşmanın, İsrail’in İran’a yönelik askeri tehditlerinin sona erdirilmesi ve bölgesel dengelerin yeniden kurulmasıyla desteklenmediği takdirde kâğıt üzerinde kalacağı uyarısında bulunuyor.

Analistler, Museyviyan’ın bu değerlendirmesinin, Tahran’ın müzakere masasında yalnızca nükleer dosyayı değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisini de bir bütün olarak ele alma kararlılığını yansıttığını belirtiyor.