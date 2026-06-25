İslamabad Mutabakatı ABD-İsrail hattında kriz çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanan 14 maddelik İslamabad Mutabakatı’nın, bölgedeki dengeleri değiştirdiği kaydediliyor. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılmasını, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ve İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını öngören anlaşmanın, İsrail yönetiminde büyük bir infiale neden olduğu ifade ediliyor.

Mutabakat kapsamında ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan’dan oluşan ve İsrail’in yer almadığı yeni bir yapı kurulması kararı alındığı bildirilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Lübnan’daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere bir izleme mekanizması başlattığını doğruladığı aktarılıyor. Buna karşın İran kanadının, mutabakat hükümlerine atıfta bulunarak Lübnan’da tam bir ateşkes sağlanmadığı ve petrol satış izinleri verilmediği sürece Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını ilan ettiği kaydediliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Times gazetesine verdiği mülakatta ve Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, mutabakatı eleştiren İsrailli bakanları hedef aldı. Özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i isim vererek eleştiren Vance’in, İsrail’in panik havasını “tuhaf” bulduğu belirtiliyor.

Vance’in, “Anlaşmaya saldıran bu kişilere yanıtım şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız” dediği aktarılıyor. Ayrıca Vance’in, İsrail kabinesinin Başkan Trump’ı hedef alan açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Tel Aviv’e askeri bağımlılığını sert bir dille hatırlattığı ifade ediliyor. Vance’in, “Son üç ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi” sözleriyle İsrail’e ABD desteğinin boyutunu hatırlattığı kaydediliyor.

Vance ayrıca, ABD’nin çıkarlarının her zaman İsrail ile örtüşmediğini ve Netanyahu yönetimini eleştirmenin Yahudi karşıtlığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Trump-Netanyahu hattında gerilim

The Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Başkan Trump ile Başbakan Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin artık dostane geçmediği belirtiliyor. Trump’ın, ABD ekonomisini zorlayan savaşı bitirmek isterken kendisini sürekli çatışmanın içine çeken Netanyahu’ya karşı sabrının tükendiği öne sürülüyor.

Lübnan’daki bombardımanlara tepki gösteren Trump’ın, Netanyahu’ya “Neden binaları havaya uçuruyorsunuz? Binaları havaya uçurmayı bırakın” dediği iddia edilirken, Netanyahu’nun ise Trump üzerinde baskı kurmak amacıyla ABD’deki sağ eğilimli medya figürlerini ve kendisine yakın senatörleri kullanmaya çalıştığı, ayrıca İsrail’in bu mutabakata bağlı olmayacağını Trump’a ilettiği ileri sürülüyor.

ABD istihbarat kurumlarının hazırladığı raporlarda, sonbaharda seçime gitmeye hazırlanan Netanyahu’nun siyasi geleceğini korumak adına ABD-İran barış çabalarını baltalayabileceği ve Lübnan’dan asker çekmeyi reddederek mutabakatı başarısızlığa mahkûm edebileceği uyarısında bulunulduğu aktarılıyor.

ABD’den gelen uyarılara İsrail kanadından yanıt gecikmedi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, katıldığı bir televizyon programında Washington yönetimine meydan okuyarak, “Eğer İran bize saldırırsa derhal hareket edeceğiz ve güçle karşılık vereceğiz. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez” dediği kaydediliyor. Lübnan, Suriye ve Gazze’deki işgalleri hiçbir koşulda terk etmeyeceklerini savunan Katz’ın, buralarda gerçekleştirdikleri yıkımı açıkça dile getirdiği belirtiliyor.

Aşırı sağcı bakanlardan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini ilgilendirmediğini ve Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceklerini ileri sürdüğü, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ise “Bütün Lübnan yanmalı. Her İsrailli annenin gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı” diyerek savaş suçu niteliğindeki ifadelerini yinelediği aktarılıyor.

Ben-Gvir’in bu sözlerine ABD’li Senatör Bernie Sanders’ın sert tepki göstererek, bu açıklamaların bir savaş suçlusuna ait olduğunu ve aşırılıkçı İsrail hükümetinin ABD’den tek bir kuruş yardımı bile hak etmediğini belirttiği ifade ediliyor.

Başkan Trump’ın, küresel barış görüşmelerini riske atan bu süreçte İsrail’den Hizbullah ile ateşkes yapmasını talep ettiğini açıklarken, Netanyahu’nun orduya Lübnan’ın güneyindeki saldırıları durdurma ancak işgal edilen bölgelerden çekilmeme talimatı verdiği iddia ediliyor. İki ülke arasındaki bu stratejik çatışmanın Ortadoğu’daki kalıcı barış arayışlarını nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.