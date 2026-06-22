Gazze’de Ateşkes İhlali: Sınava Giden Öğrenci Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde ateşkes sürerken düzenlenen bir hava saldırısı, sabah saatlerinde trajik bir olaya sahne oldu. Yerel kaynakların aktardığına göre saldırı sırasında bakanlık sınavına gitmek üzere yola çıkan bir öğrenci hayatını kaybetti. Aynı saldırıda bir sivil daha yaşamını yitirirken, çevrede bulunan bazı kişiler de yaralandı.

Saldırının Gazze’nin yerleşim bölgelerinden birinde gerçekleştiği ve patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandığı bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Gazze’de ateşkes anlaşması yürürlükte olmasına rağmen son günlerde zaman zaman saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Bugünkü saldırıda sınava gitmekte olan bir öğrencinin hayatını kaybetmesi, bölgede sivillerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın ardından Gazze’de birçok bölgede tepkiler yükselirken, saldırının ateşkes koşullarıyla ne ölçüde bağdaştığı sorusu yeniden gündeme geldi.