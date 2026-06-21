Trump’tan Küstahça Hürmüz Boğazı Uyarısı: Washington‑Tahran Hattında 60 Günlük Kritik Süre

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına yönelik herhangi bir adımın kabul edilmeyeceğini söyledi. Trump, böyle bir girişimin küresel enerji güvenliğini doğrudan etkileyeceğini belirterek Tahran’a açık bir uyarıda bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Washington yönetimi, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla 60 günlük bir müzakere süreci başlattı. Bu süre boyunca iki tarafın diplomatik kanallar üzerinden temas kurması ve anlaşmazlık başlıklarının masada ele alınması hedefleniyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği dar su yolu olarak biliniyor. Bu nedenle bölgede yaşanacak herhangi bir kriz yalnızca bölge ülkelerini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Trump’ın açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin yeniden hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda yürütülecek temasların, iki ülke arasındaki gerilimin yönünü belirlemesi bekleniyor.