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Trump’tan Avrupa’ya 350 Milyar Dolarlık Fatura

20 Haziran 2026 - 16:17
News ID: 1829537
Trump’tan Avrupa’ya 350 Milyar Dolarlık Fatura

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimi döneminde Ukrayna’ya sağlanan askeri destek için Avrupa’nın Washington’a 350 milyar dolar ödemesi gerektiğini söyledi. Trump, savaşın mali yükünün büyük bölümünü ABD’nin taşıdığını savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşına verilen destek konusunda Avrupa’ya sert bir mesaj gönderdi. Trump, Joe Biden yönetimi sırasında Ukrayna’ya gönderilen silah ve askeri yardımların maliyetinin büyük kısmının ABD tarafından karşılandığını belirterek Avrupa ülkelerinin Washington’a 350 milyar dolar ödemesi gerektiğini ifade etti.

Trump, Ukrayna savaşının Avrupa’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak ABD’nin bu süreçte “orantısız bir yük” üstlendiğini söyledi. Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik konusunda daha fazla mali sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, Washington’ın sağladığı askeri yardımların yalnızca Ukrayna’ya destek anlamına gelmediğini, aynı zamanda Avrupa’nın güvenlik mimarisinin korunmasına hizmet ettiğini belirtti. Buna rağmen mali yükün büyük bölümünün ABD bütçesine yüklendiğini ifade etti.

Trump’ın açıklamaları, NATO içinde uzun süredir tartışılan savunma harcamaları ve yük paylaşımı konusunu yeniden gündeme taşıdı. Avrupa başkentlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmezken, Washington’ın bu talebi transatlantik ilişkilerde yeni bir tartışma başlatmış durumda.

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