Mutabakatın Ardından İlk Gerilim: İsrail Ordusu Güney Lübnan’ı Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD‑İran mutabakatının resmen yürürlüğe girdiği gece saatlerinde İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Güney Lübnan’da belirli noktalara yönelik operasyon düzenledi. Lübnan yerel kaynakları, sınır hattına yakın bazı bölgelerde art arda patlamalar yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan kısa açıklamada, saldırıların “güvenlik tehdidi oluşturan unsurlara” karşı gerçekleştirildiği ifade edildi. Hedef alınan noktaların niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Lübnan tarafı ise saldırıların ateşkes ruhuna aykırı olduğunu belirterek durumu kınadı.

ABD ile İran arasında imzalanan metinde, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların durdurulacağı açıkça yer almıştı. Bu nedenle saldırıların zamanlaması dikkat çekti. Beyrut’ta hükümet çevreleri, gelişmeleri yakından izlediklerini ve diplomatik temasların sürdüğünü duyurdu.

Saldırılar sonrası sınır hattında hareketlilik artarken, bölgede yaşayan sivillerin bazı köyleri geçici olarak terk ettiği bildirildi. Güney Lübnan’da sabah saatlerine kadar İsrail’e ait keşif uçuşlarının devam ettiği aktarıldı.

Yaşananlar, mutabakatın sahadaki yansımalarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Tarafların önümüzdeki saatlerde nasıl bir tutum alacağı ve diplomatik kanalların devreye girip girmeyeceği merak konusu.