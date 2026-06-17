Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde Muharrem Matem Programları Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Muharrem ayının girmesiyle birlikte Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde düzenlenen matem programları yoğun bir katılımla başladı. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anıldığı programda, katılımcılar derin bir hüzün ve bağlılık içerisinde yas tuttu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan matem programında, Ehlibeyt Alimleri Derneği Genel Sekreteri Yusuf Tazegün konuştu. Muharrem ayının taşıdığı manevi öneme işaret eden Tazegün, Kerbela'nın mesajının doğru anlaşılması ve yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Yusuf Tazegün, Hz. Hüseyin'in mücadelesinin sadece geçmişe ait bir olay değil, günümüze de rehberlik eden bir direniş ve adalet arayışı olduğunu belirtti. Hz. Hüseyin'in iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak için kıyam ettiğini kaydeden Tazgün, güncel siyasi gelişmelere de değindi.

Tazegün'ün konuşmasının ardından okunan mersiyelerde Ehlibeyt dostları gözyaşları dökerken, programın son bölümünde Ehlibeyt Gençlik Derneği üyeleri ve programa katılan vatandaşlar okunan sinezenlere sine vurarak eşlik etti.