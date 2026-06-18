Pentagon’dan Avrupa Mesajı: ABD Askeri Varlığı Gözden Geçiriliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa’daki güvenlik düzenine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Washington’ın kıtadaki askeri konuşlanmasını gözden geçirdiğini belirten Hegseth, Avrupa ülkelerinin savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Hegseth, mevcut güvenlik mimarisinin uzun süredir büyük ölçüde ABD askeri gücüne dayandığını ifade ederek bunun sürdürülebilir bir model olmadığını dile getirdi. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasının ve kendi güvenlik altyapılarını güçlendirmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Pentagon’un yürüttüğü değerlendirme kapsamında Avrupa’daki askeri üsler, birlik sayısı ve operasyonel görev dağılımı gibi başlıkların ele alındığı ifade edildi. Bu sürecin, ABD’nin küresel askeri önceliklerini yeniden şekillendirme planının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Washington’un mesajı NATO içinde uzun süredir devam eden “yük paylaşımı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. ABD yönetimi, müttefik ülkelerin savunma bütçelerini artırmasını ve NATO’nun askeri kapasitesine daha fazla katkı sunmasını talep ediyor.

Pentagon’un değerlendirmesinin önümüzdeki aylarda somut kararlarla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise merak konusu. Avrupa başkentleri gelişmeleri yakından takip ederken, olası bir asker azaltma veya yeniden konuşlanma adımının NATO dengelerini etkileyebileceği konuşuluyor.