İran: Tüm cephelerde savaş duracak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekretaryası, Tahran ile Washington'un savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptı (MoU) metnini nihai hale getirdiğini, bunun tüm cephelerde, Lübnan da dahil olmak üzere askerî operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulmasını ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının sona erdirilmesini içerdiğini doğruladı.

Pazartesi gecesi yayımlanan açıklamada, İslam Cumhuriyeti'nin şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin rehberliği, mevcut Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei'nin talimatları, İran halkının sarsılmaz desteği ve silahlı kuvvetlerin yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde zorlu ve yoğun bir müzakere sürecini tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı doğrultusunda, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelere (İslamabad görüşmeleri) ilişkin mutabakat zaptının metni 15 Haziran akşamı nihai hale getirilmiştir." denildi.

Metinde, "Varılan anlaşmalar uyarınca Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaş ve askerî operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona ermiştir. Ayrıca, İran'a yönelik deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sekretarya, mutabakat zaptının 19 Haziran Cuma günü resmî olarak imzalanacağını açıkladı.

Açıklamada, nihai bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin, karşı tarafın mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından yeniden başlayacağı belirtildi.

Sekretarya ayrıca arabuluculuk çabalarından dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür etti.

Açıklama, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in daha önce yaptıkları açıklamaların ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundaki paylaşımında gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak ablukanın kaldırılmasına onay verdi.

Mutabakatın imza töreninin İsviçre'de yapılması planlanıyor.