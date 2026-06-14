Trump: “Beyrut Saldırısı Barış Sürecini Raydan Çıkarmamalı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik son saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bölgedeki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtirken, Washington’un İran ile yürüttüğü barış görüşmelerinin bu olaydan etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.

Trump, saldırının bölgedeki tansiyonu artırabileceğini kabul etti ancak diplomatik sürecin devamının “herkesin yararına” olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, mevcut koşulların zorlaştığını ancak tarafların masadan kalkmaması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında hem İsrail’e hem de İran’a doğrudan mesaj veren Trump, bölgedeki herhangi bir askeri adımın daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceğine işaret etti. Washington’un, gerilimi azaltmak için temaslarını sürdüreceğini belirten Trump, barış sürecinin hâlâ mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.

Beyrut’taki saldırının ardından Lübnan’da ölü ve yaralıların olduğu bildirilmiş, bölgedeki hareketlilik kısa sürede uluslararası kamuoyunun gündemine girmişti. Trump’ın son açıklaması ise Washington’un kritik süreçte diplomatik hattı korumaya çalıştığını ortaya koydu.