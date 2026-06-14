Dünya Kupası’nda FIFA’ya İsrail Protestosu: “Suça Ortak Olmayın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- FIFA’ya yönelik tepkiler Dünya Kupası atmosferinde bu kez Kanada’nın Toronto kentinde görünür hale geldi. Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan bir grup protestocu, “İsrail’i FIFA’dan atın” yazılı pankart açarak federasyonun İsrail’e karşı herhangi bir yaptırım uygulamamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, FIFA’nın Filistin’de yaşananlara rağmen İsrail’i uluslararası futbol organizasyonlarından dışlamamasını sert sözlerle eleştirdi. Eylem sırasında taşınan dövizlerde, federasyonun çifte standart uyguladığı ve yaşanan ağır tablo karşısında sessiz kalarak suça ortak olduğu mesajları öne çıktı.

Protesto, kısa sürede maç günü atmosferinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem sırasında zaman zaman sloganlar atılırken, stadyuma gelen taraftarların bir bölümü de protestoya destek verdi. Bazı seyirciler Filistin bayrakları taşırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler geniş yankı uyandırdı.

FIFA ise İsrail’e yönelik talepler karşısında şimdiye kadar somut bir adım atmış değil. Bu durum, özellikle son aylarda spor kurumlarının siyasi ve insani krizler karşısındaki tutumuna yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Toronto’daki protesto da, futbolun en büyük organizasyonlarından birinde bu tartışmanın daha görünür hale geldiğini gösterdi.