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İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

11 Haziran 2026 - 17:19
News ID: 1825881
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri hakkında, “Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak.” dedi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Azizi, sosyal medya hesabından ABD’ye ilişkin mesaj yayımladı.

Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

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