İbrahim Azizi: İran’a Yönelik Her Saldırı Her Zaman Ağır Bir Bedel Doğurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesine yönelik olası saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ı hedef alan her girişimin geçmişte ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Azizi, bu durumun bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade ederek, İran’a karşı atılacak herhangi bir adımın ciddi bedelleri olacağını söyledi.
27 Temmuz 2026 - 19:36
News ID: 1845858
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran’ı hedef alan herhangi bir saldırının her zaman ağır bir bedeli olduğunu söyledi. Azizi, bu gerçeğin bugün de değişmediğini ve ABD ile İsrail’in bunun tamamen farkında olduğunu vurguladı.
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