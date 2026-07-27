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İbrahim Azizi: İran’a Yönelik Her Saldırı Her Zaman Ağır Bir Bedel Doğurdu

27 Temmuz 2026 - 19:36
News ID: 1845858
İbrahim Azizi: İran’a Yönelik Her Saldırı Her Zaman Ağır Bir Bedel Doğurdu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran’ı hedef alan herhangi bir saldırının her zaman ağır bir bedeli olduğunu söyledi. Azizi, bu gerçeğin bugün de değişmediğini ve ABD ile İsrail’in bunun tamamen farkında olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesine yönelik olası saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ı hedef alan her girişimin geçmişte ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Azizi, bu durumun bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade ederek, İran’a karşı atılacak herhangi bir adımın ciddi bedelleri olacağını söyledi.

Açıklamasında özellikle ABD ile İsrail’e işaret eden Azizi, bu iki tarafın da söz konusu gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi. İranlı yetkili, ülkesinin güvenliği ve egemenliğine yönelik tehditler karşısında caydırıcılığını koruduğunu ve muhtemel saldırılara karşı gereken karşılığın verileceği mesajını öne çıkardı.

Azizi’nin sözleri, bölgede süren gerilim ortamında Tahran yönetiminin güvenlik eksenli söylemini yeniden yansıttı. İranlı yetkilinin açıklaması, olası askeri senaryolar karşısında İran’ın geri adım atmayacağı ve saldırılara karşı sert bir karşılık verme yaklaşımını sürdürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Son dönemde bölgesel tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçte yapılan bu açıklama, İran’ın caydırıcılık mesajını doğrudan muhataplarına iletmeyi amaçladığını ortaya koydu. Azizi’nin vurgusu, Tahran’ın hem askeri hem de siyasi düzeyde tehdit algısını güçlü biçimde gündemde tuttuğuna işaret etti.

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