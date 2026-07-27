İbrahim Azizi: İran’a Yönelik Her Saldırı Her Zaman Ağır Bir Bedel Doğurdu

Açıklamasında özellikle ABD ile İsrail’e işaret eden Azizi, bu iki tarafın da söz konusu gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi. İranlı yetkili, ülkesinin güvenliği ve egemenliğine yönelik tehditler karşısında caydırıcılığını koruduğunu ve muhtemel saldırılara karşı gereken karşılığın verileceği mesajını öne çıkardı.

Azizi’nin sözleri, bölgede süren gerilim ortamında Tahran yönetiminin güvenlik eksenli söylemini yeniden yansıttı. İranlı yetkilinin açıklaması, olası askeri senaryolar karşısında İran’ın geri adım atmayacağı ve saldırılara karşı sert bir karşılık verme yaklaşımını sürdürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Son dönemde bölgesel tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçte yapılan bu açıklama, İran’ın caydırıcılık mesajını doğrudan muhataplarına iletmeyi amaçladığını ortaya koydu. Azizi’nin vurgusu, Tahran’ın hem askeri hem de siyasi düzeyde tehdit algısını güçlü biçimde gündemde tuttuğuna işaret etti.