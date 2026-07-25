NATO Karargahında Çin Kökenli Casus Alarmı: Kanadalı Stajyer Belçika’da Tutuklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İttifakın askeri yönetim merkezi olan Belçika’daki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı, kritik bir güvenlik sızıntısı iddiasıyla sarsıldı. Karargahta stajyer pozisyonunda görev yapan Çin kökenli bir Kanada vatandaşının, casusluk faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle Belçika güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Belçika makamları, zanlının karargahtaki bilgi sistemleri üzerinde yaptığı şüpheli hareketleri mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, stajyerin kendi görevi ve erişim yetkisi kapsamı dışındaki çok sayıda gizli askeri belgede ve sistem veri tabanında izinsiz arama gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yetkililer, ele geçirilen ya da aranan bilgilerin kapsamı ve hangi odaklara aktarılmak istendiği konusunda detaylı bir soruşturma yürütüyor. NATO bünyesinde büyük hassasiyet yaratan bu güvenlik ihlalinin ardından, karargahtaki veri erişim protokollerinin ve personel güvenlik taramalarının yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.