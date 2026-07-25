Bağdat’ın Güneydoğusunda Kuşatma: Irak Ordusu Direniş Güçlerinin Karargahını Sardı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın başkenti Bağdat’ta hareketli saatler yaşanıyor. 24 Temmuz Cuma günü düzenlenen askeri operasyon kapsamında, Irak Ordusu 2. Tümeni’ne bağlı birlikler ve beraberindeki güvenlik güçleri, şehrin güneydoğusunda yer alan Curf el-Nedaf bölgesine intikal etti.

Operasyonun hedefinde, bölgede faaliyet gösteren direniş güçlerine ait bir karargahın olduğu bildirildi. Karargahı tamamen abluka altına alan askeri birlikler, bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alırken yerleşkenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri oluşturdu.

Kuşatmanın amacı ve sonrasındaki gelişmelere dair yetkililerden henüz detaylı bir açıklama gelmezken, operasyonun bölgedeki silahlı grupların hareketliliğini kısıtlamaya yönelik stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Curf el-Nedaf çevresindeki askeri bekleyişin sürdüğü ifade ediliyor.