“Ukrayna Tarzı Savaşlara Hazırız”: NATO Komutanı Grynkewich’ten İHA Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO’nun en üst düzey askeri karar alıcılarından General Alexus Grynkewich, ittifakın yeni nesil savaş doktrinleri ve değişen savunma stratejilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’daki çatışmaların askeri literatüre yeni boyutlar kazandırdığını belirten Grynkewich, özellikle İHA’ların kitlesel ve koordineli kullanımının modern savaş alanının ana unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

General Grynkewich, müttefik kuvvetlerin bu yeni nesil tehdit konseptini yakından analiz ettiğini ve eğitim programları ile savunma sistemlerini bu doğrultuda sürekli güncellediğini ifade etti. Ukrayna’da uygulanan taktiklerin ve yoğun drone saldırılarının benzerleriyle karşılaşılması durumunda ittifak ordularının gerekli operasyonel hazırlığa sahip olduğunu belirten Grynkewich, savunma sanayii ve teknolojik entegrasyon çalışmalarının da bu yönde hızlandırıldığını kaydetti.

Açıklamada, NATO’nun hava savunma şemsiyesini güçlendirme ve karşı-İHA teknolojilerini yaygınlaştırma konusundaki kararlılığına dikkat çekilirken, gelecekteki olası çatışmalarda müttefik sınırlarının bu yeni askeri dinamiklere karşı en üst düzeyde korunacağı ifade edildi.