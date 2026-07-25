İsrail’de Seçim Öncesi Son Anket: Seçmenin Çoğunluğu Netanyahu’yu İstemiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de kritik seçimler öncesinde kamuoyunun nabzını tutan son anket sonuçları yayımlandı. Geniş bir seçmen kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların çoğunluğu Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yeni dönemde başbakanlık koltuğunda kalmasını istemediğini beyan etti.

Anket verileri, Netanyahu liderliğindeki mevcut yönetimin izlediği politikalara yönelik toplumsal memnuniyetsizliğin sandığa yansıma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Güvenlik, ekonomi ve yargı reformu gibi başlıklar altında biriken tepkilerin, seçmen eğilimindeki bu değişimde belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Muhalefet kanadı anket sonuçlarını, ülkede değişim talebinin net bir göstergesi olarak değerlendirirken, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi kurmayları ise seçim gününe kadar kararsız seçmenleri ikna etmeye odaklanacaklarını belirtiyor. Siyasi analistler, bu tablonun koalisyon hesaplarını şimdiden karmaşık hale getirdiği görüşünde birleşiyor.