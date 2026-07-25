Rusya’ya Yeni Yaptırımlar Kongrede Tıkandı: Trump Yönetimiyle Yetki Krizi Süreci Kilitledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresinde Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin yasalaşma süreci, Beyaz Saray ile Demokratlar arasında büyüyen yetki krizinin gölgesinde çıkmaza girdi. Kongre kulislerinden aktarılan bilgilere göre, özellikle Donald Trump yönetiminin gümrük vergileri üzerindeki yürütme yetkisini geniş tutma ısrarı, yaptırım paketine ilişkin müzakereleri neredeyse tamamen durdurdu.

Demokrat kanat, Rusya’ya yönelik ekonomik baskının artırılmasını desteklemekle birlikte, söz konusu paketin yürütmeye ticaret ve gümrük alanında yeni manevra alanı açacak düzenlemelerle birlikte ilerletilmesine itiraz ediyor. Taraflar arasındaki bu görüş ayrılığı, yaptırım teklifinin oylama takvimini belirsiz hale getirdi.

Kongredeki tıkanıklığın, yalnızca Rusya politikasını değil, Trump yönetiminin dış ticaret araçlarını nasıl kullanacağına ilişkin daha geniş bir güç mücadelesini de yansıttığı değerlendiriliyor. Sürecin ne zaman yeniden ivme kazanacağı belirsizliğini korurken, Washington’daki anlaşmazlık Moskova’ya karşı atılması planlanan yeni adımların şimdilik rafa kalktığını gösteriyor.