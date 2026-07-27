İsrail’in Güney Lübnan’daki Saldırıları Tırmanırken Berri’den Koşulsuz Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki askeri faaliyetlerinde son dönemde dikkat çekici bir artış yaşanırken, hava saldırılarının yanı sıra sivil altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerinin de genişlediği bildirildi. Bölgedeki gelişmeler, sınır hattında zaten kırılgan olan güvenlik tablosunun daha da ağırlaşmasına yol açtı.

Lübnan cephesinden gelen açıklamalarda, saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığı, sivil yaşamı doğrudan etkileyen altyapı unsurlarının da hedef alındığı vurgulandı. Bu durumun, bölgedeki insani koşulları daha da zorlaştırdığı ve yerleşim alanlarında yeni bir yıkım dalgasına neden olduğu ifade ediliyor.

Yaşanan tırmanış üzerine açıklama yapan Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri, İsrail işgalinin tamamen sona ermesi gerektiğini belirterek koşulsuz ateşkes talebini bir kez daha dile getirdi. Berri, sahadaki gerilimin düşürülmesi için öncelikli adımın saldırıların durdurulması ve Lübnan toprakları üzerindeki işgalin son bulması olduğunu kaydetti.

Berri’nin açıklamaları, Lübnan yönetiminin mevcut çatışma ortamına yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken, ülkede siyasi ve diplomatik çevrelerde ateşkes çağrılarının giderek daha yüksek sesle dillendirildiğine işaret etti. Güney Lübnan’daki gelişmelerin sürmesi halinde, sınır hattındaki çatışmaların daha geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşebileceği yönündeki endişeler de artıyor.

Bölgede devam eden saldırılar ve yıkım faaliyetleri, yalnızca askeri gerilimi değil, aynı zamanda sivil yaşam üzerindeki baskıyı da derinleştiriyor. Lübnan tarafı, uluslararası toplumun İsrail saldırıları karşısında daha açık ve etkili bir tutum alması gerektiğini savunurken, sahadaki durumun her geçen gün daha kritik bir aşamaya yaklaştığı değerlendiriliyor.