Ürdün Meclisinde ABD Askerleri İçin Taziye Teklifi Vekillerin Tepkisini Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ürdün Temsilciler Meclisinde, Milletvekili Ali el-Halayile’nin gündeme getirdiği taziye önerisi tartışma yarattı. El-Halayile, ülkede konuşlu bir üsse düzenlenen İran saldırısında ölen ABD askerleri için ABD Kongresine resmi taziye mesajı gönderilmesini teklif etti.

Söz konusu öneri, Meclis salonunda bazı vekillerin sert tepkisiyle karşılaştı. Milletvekilleri arasında yaşanan itirazlarda, böyle bir adımın siyasi açıdan yanlış mesaj vereceği ve Ürdün kamuoyunda da tartışma doğurabileceği yönünde görüşler öne çıktı. Tepkilerin, özellikle bölgedeki gerilim ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin hassasiyetlerden kaynaklandığı değerlendirildi.

Meclisteki tartışma, Ürdün’ün bölgesel çatışmalar karşısındaki hassas dengesini bir kez daha gündeme taşıdı. İran saldırısında hayatını kaybeden ABD askerleri için taziye mesajı gönderilmesi önerisinin, yalnızca diplomatik bir jest olarak değil, aynı zamanda siyasi sonuçlar doğurabilecek bir adım olarak görüldüğü ifade edildi.

Yaşanan gelişme, Ürdün parlamentosunda dış politika ve bölgesel gerilimler ekseninde görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koyarken, söz konusu teklifin ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.