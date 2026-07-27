Uydu Görüntüleri: İsrail’in Genişlettiği “Sarı Hat” Gazze’de Sivilleri Daha Dar Alanlara Sıkıştırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uydu görüntüleri ile sahadan aktarılan tanıklıklar, İsrail’in genişlettiği “sarı hat” nedeniyle Gazze’de sivillerin hareket alanının daha da daraldığını gösterdi. Elde edilen veriler, çok sayıda kişinin giderek küçülen ve yoğunlaşan bölgelerde yaşamını sürdürmeye çalıştığını, bunun da insani koşulları daha ağır hale getirdiğini ortaya koydu.

Söz konusu uygulamanın genişlemesiyle birlikte, Gazze’de zaten sınırlı olan güvenli alan algısının daha da zayıfladığı belirtiliyor. Daralan yaşam alanları, yerinden edilmiş sivillerin barınma, gıda, su ve temel sağlık hizmetlerine erişimini daha karmaşık ve zor hale getirirken, nüfus yoğunluğunun artması günlük yaşam üzerindeki baskıyı da derinleştiriyor.

Saha tanıklıkları, çok sayıda ailenin sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığını, buna rağmen ulaşabildikleri bölgelerin her geçen gün daha kalabalık ve daha yetersiz hale geldiğini ortaya koyuyor. Uydu görüntülerinin desteklediği bu tablo, Gazze’de sivillerin yalnızca saldırılarla değil, aynı zamanda giderek daralan fiziksel yaşam alanlarıyla da mücadele ettiğini gösteriyor.

Ortaya çıkan bulgular, bölgedeki insani krizin yeni bir boyut kazandığına işaret ederken, sivillerin sıkıştığı alanların küçülmesinin sağlık, hijyen ve güvenlik risklerini artırdığı değerlendiriliyor. Gazze’deki mevcut durum, yerinden edilmenin süreklilik kazandığı ve sivil nüfus üzerindeki baskının daha görünür hale geldiği bir aşamaya işaret ediyor.