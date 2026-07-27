Bahreyn, ABD’nin İran Saldırılarının Ardından Savaşın Doğrudan Parçası Haline Geldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik saldırıları başlatmasıyla birlikte Körfez’deki askeri dengeler hızla değişti. Bu süreçte Bahreyn, başlangıçta lojistik ve operasyonel destek merkezi olarak görülen konumunun ötesine geçerek çatışmanın fiilen parçası haline geldi. Böylece ada ülkesi, yalnızca destek sağlayan bir arka cephe unsuru değil, savaşın doğrudan etkilediği bir hat üzerinde yer almaya başladı.

Bahreyn’in bu yeni konumu, bölgedeki askeri hareketliliğin kapsamını genişletirken, çatışmanın coğrafi sınırlarının da hızla büyüdüğüne işaret etti. Körfez’de uzun süredir ABD askeri varlığının önemli merkezlerinden biri olarak görülen ülkenin, savaşın aktif bileşenlerinden biri haline gelmesi, bölgesel güvenlik denkleminde dikkat çekici bir kırılma yarattı.

Yaşanan gelişme, İran ile ABD arasındaki gerilimin yalnızca iki taraf arasında sınırlı kalmadığını, çevre ülkelerin de giderek daha doğrudan biçimde sürecin içine çekildiğini gösterdi. Bahreyn’in savaş alanının parçası haline gelmesi, Körfez’deki mevcut askeri varlıkların hedef, üs ve operasyon merkezi ayrımını büyük ölçüde belirsizleştiren yeni bir döneme işaret etti.

Bu tablo, bölgesel çatışmanın etkilerinin siyasi sınırların ötesine taşındığını ve askeri altyapıya ev sahipliği yapan ülkelerin artık yalnızca dolaylı değil, doğrudan sonuçlarla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Bahreyn örneği, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez’de oluşan yeni güvenlik ortamının en somut yansımalarından biri olarak öne çıktı.