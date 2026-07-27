İsrail Güvenlik Birimleri: Yerleşimci Saldırıları Batı Şeria’da Geniş Çaplı Krize Yol Açabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik birimleri, son dönemde artış gösteren yerleşimci saldırılarının Batı Şeria’daki mevcut gerilimi daha tehlikeli bir aşamaya taşıyabileceği değerlendirmesinde bulundu. Güvenlik çevrelerine göre bu saldırılar, yalnızca yerel düzeyde yeni çatışmaları tetiklemekle kalmayabilir, aynı zamanda daha geniş çaplı bir güvenlik krizinin de önünü açabilir.

Yapılan uyarıda, sahadaki olayların karşılıklı gerilimi beslediği ve Batı Şeria’daki kırılgan durumun daha da ağırlaşabileceği vurgulandı. Artan saldırıların, bölgede zaten yüksek seyreden tansiyonu daha da yükselterek güvenlik dengelerini sarsmasından endişe ediliyor.

Güvenlik birimlerinin değerlendirmesi, Batı Şeria’daki gelişmelerin artık münferit olaylar olarak görülmediğine işaret etti. Buna göre, yerleşimci saldırılarındaki tırmanışın sürmesi halinde hem askeri hem siyasi düzeyde daha ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Uyarı, bölgede yaşanan olayların daha geniş bir istikrarsızlık dalgasına dönüşme ihtimalini gündeme getirirken, Batı Şeria’daki güvenlik tablosunun önümüzdeki süreçte daha hassas bir hal alabileceğine dikkat çekti.