Putin: Yeni Dünya Düzeninin Unsurları Çetin Mücadelelerle Biçimleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de parlamenterlere yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde yaşanan dönüşümün sert mücadeleler eşliğinde ilerlediğini ifade etti. Putin, dünyada yeni bir düzenin oluşum sürecinin kolay olmadığını ve bu sürecin ciddi siyasi, askeri ve stratejik çekişmelerle biçimlendiğini dile getirdi.

Konuşmasında Rusya’nın yürüttüğü askeri harekâta da değinen Putin, belirlenen hedeflerin hayata geçirileceğini söyledi. Operasyonun Rusya’nın güvenliği ve ulusal çıkarları açısından önem taşıdığını vurgulayan Putin, Moskova yönetiminin bu konuda kararlı tutumunu sürdüreceğini kaydetti.

Rus lider, ülkesinin karşı karşıya bulunduğu tehditlere karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, güvenlik alanında taviz vermeyecekleri mesajını verdi. Putin’in açıklamalarında, hem sahadaki askeri sürece hem de küresel güç dengelerinde yaşanan değişime ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler öne çıktı.

Kremlin’de yapılan konuşma, Rusya yönetiminin mevcut uluslararası gelişmeleri uzun vadeli bir güç mücadelesi olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu. Putin’in mesajları, Moskova’nın önümüzdeki dönemde de güvenlik ve stratejik çıkarlar ekseninde hareket etmeyi sürdüreceğine işaret etti.