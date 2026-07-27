IKBY’li Üst Düzey Yetkili: Erbil’e İran’a Karşı Savaşa Girme Baskısı Yapılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden üst düzey bir yetkili, Erbil yönetiminin son dönemde Washington’dan yoğun baskı gördüğünü öne sürdü. Söz konusu yetkiliye göre Donald Trump yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesi’ni İran’a karşı doğrudan bir çatışmanın parçası haline getirmek istiyor.

Yetkili, Erbil’e iletilen mesajlarda, bu çizgiye uyulmaması halinde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınacağının bildirildiğini söyledi. İddiaya göre söz konusu baskı yalnızca siyasi uyarılarla sınırlı kalmadı; özerk yapının sonlandırılması, mali ve askeri yardımların kesilmesi ile çeşitli yaptırım başlıklarının da açık şekilde dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür taleplerin bölgedeki dengeleri daha kırılgan hale getirebileceği vurgulanırken, Erbil’in böylesi bir çatışmanın içine doğrudan çekilmesinin hem iç siyasi yapı hem de bölgesel güvenlik bakımından ağır sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Yetkili, Irak Kürdistan Bölgesi’nin mevcut hassas koşullar altında yeni bir cepheleşmenin parçası yapılmak istendiğini savundu.

Söz konusu iddia, Erbil ile Washington arasındaki temasların niteliğine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin resmi makamlardan doğrudan bir doğrulama yapılmazken, açıklamalar bölgede İran, Irak Kürdistan Bölgesi ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden mercek altına alınmasına yol açtı.