ABD Anketi: Halkın Yüzde 76’sı Trump Yönetiminin İran Savaşını Beklenenden Daha Kötü Yönettiğini Düşünüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, İran savaşı konusunda Trump yönetimine yönelik memnuniyetsizliğin dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösterdi. Ankete göre Amerikalıların yüzde 76’sı, yönetimin savaş sürecini başlangıçta öngörülenden daha zor, daha karmaşık ve daha problemli bir şekilde yürüttüğünü düşünüyor.

Araştırma sonuçları, yalnızca savaşın idaresine yönelik eleştirilerin artmadığını, aynı zamanda çatışmanın sona erdirilmesi yönündeki toplumsal talebin de güç kazandığını ortaya koydu. Kamuoyunda yükselen bu baskı, savaşın maliyeti, süresi ve ortaya çıkardığı siyasi sonuçlara ilişkin kaygıların derinleştiğine işaret etti.

Ankette öne çıkan tablo, yönetimin savaş politikalarının iç siyasette daha yoğun biçimde tartışılabileceğini gösteriyor. Özellikle çatışmanın uzaması ve beklenenden daha ağır sonuçlar doğurması halinde, kamuoyu tepkisinin siyasi karar alma süreçleri üzerinde daha belirleyici hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Sonuçlar, Washington yönetiminin İran savaşına ilişkin söylemi ile toplumdaki algı arasında ciddi bir mesafe bulunduğunu da ortaya koydu. Artan toplumsal baskının, önümüzdeki dönemde savaşın kapsamı, süresi ve olası çıkış yollarına ilişkin tartışmaları daha da hızlandırması bekleniyor.