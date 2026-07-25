Tahran’dan Sert Mesaj: Abdullahi, Her İranlı İçin Bir ABD Askerini Hedef Gösterdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Merkez Hatem’ül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdullahi, yaptığı açıklamada, İranlı sivillere yönelik her saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Abdullahi, öldürülen her İran vatandaşına karşılık bir ABD askerinin hedef alınacağını belirterek Washington’a açık bir uyarıda bulundu.

Açıklama, İran ile ABD arasında son dönemde yükselen askeri ve siyasi gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı. Tahran cephesinden gelen bu sert mesajın, bölgede devam eden çatışma ve karşılıklı tehdit atmosferini daha da derinleştirebileceği ifade ediliyor.

İranlı komutanın sözleri, yalnızca askeri çevrelerde değil, diplomatik kulislerde de geniş yankı uyandırdı. Taraflar arasında gerilimi düşürecek bir kanalın bulunmaması halinde, karşılıklı misilleme ihtimalinin daha da güçleneceği değerlendiriliyor.