Vance: Netanyahu bazı şeyleri yanlış yaptı, ABD ile İsrail’in çıkarları her zaman örtüşmüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CBS News’e verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu’nun İran konusunda ABD ile ilişkisine yaklaşımında herhangi bir hata yapıp yapmadığı sorulduğunda Vance, “bazı şeyleri yanlış yaptığını” belirtti.

Vance’in, “Netanyahu, ülkesinin çıkarlarını agresif şekilde savunuyor. Ancak bu çıkarlar her zaman ABD’nin çıkarlarıyla aynı doğrultuda olmayabiliyor” ifadelerini kullandığı aktarılıyor. ABD ile İsrail’in yakın müttefik olduğuna dikkat çeken Vance, buna rağmen zaman zaman farklı önceliklerin ortaya çıkabildiğini belirtti.

“İyi bir ortak, ancak ABD kendi çıkarlarını gözetecek”

Vance’in konuşmasının devamında, “Ama söyleyebileceğim şey şu ki, iyi bir ortak oldu. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak çıkarların ayrıştığı yerlerde, Amerika Birleşik Devletleri ulusumuzun en iyi çıkarlarını gözetecektir ve durum böyle olacaktır” dediği kaydediliyor.

Başkan Yardımcısı’nın, Netanyahu’nun hangi konularda hata yaptığının sorulması üzerine ise bu tür ayrıntıların kamuoyu önünde paylaşılmasının uygun olmadığını söylediği aktarılıyor.

Basında ABD-İsrail gerilimi iddiaları

Son dönemde batı basınında ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerin, özellikle Orta Doğu’daki askeri operasyonlar nedeniyle zaman zaman gerildiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın da İsrail’in bazı askeri adımlarına yönelik rahatsızlık dile getirdiğinin iddia edildiği hatırlatılıyor. Taraflar arasında İran ve Lübnan hattındaki gelişmelerin de ilişkiler üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Gözlemci değerlendirmeleri: Çifte standart ve emperyalist çıkar çatışması

Uluslararası ilişkiler gözlemcileri, Vance’in bu açıklamalarını ABD-İsrail ittifakının görünürdeki “demir gibi” dayanışmasının altındaki çatlakları gösteren bir işaret olarak yorumluyor. Analistlerin belirttiğine göre, ABD yönetimi bir yandan İsrail’in İran’a yönelik saldırgan politikalarını destekler görünürken, diğer yandan Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı bakanlarının (Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi) izlediği gasp ve ilhak politikalarından duyduğu rahatsızlığı dolaylı yoldan ifade ediyor.

Bazı gözlemciler, ABD’nin İsrail’e yönelik bu tür eleştirilerinin samimiyetini sorguluyor. Zira aynı ABD yönetimi, İran’a yönelik olarak ise “koşulsuz teslimiyet” dayatmasında bulunurken, İsrail’in Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı yalnızca söylem düzeyinde eleştirilerle yetiniyor. Bu durum, eleştirmenler tarafından çifte standardın bir başka örneği olarak kaydediliyor.

İran’ın kazanımları ve bölgesel denklem

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İran’ın bölgesel caydırıcılık kapasitesini koruduğu ve hatta güçlendirdiği gözlemleniyor. Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü başta olmak üzere ABD üslerine düzenlenen füze saldırılarının, İran’ın “vahdet-i meydan” (cephelerin birliği) stratejisinin bir parçası olduğu belirtilmişti. Analistler, ABD-İsrail arasındaki bu taktiksel ayrışmaların, İran’ın bölgedeki stratejik kazanımlarını daha da pekiştirebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.