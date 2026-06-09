Nur News: Bölgedeki Gerilim “Askıda Duran Bir Çatışma”ya Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’a yakınlığıyla bilinen Nur News’te yayımlanan değerlendirmede, son dönemde artan askeri ve siyasi baskının İran’a yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu ifade edildi. Analizde, ABD ile İsrail’in Tahran üzerindeki baskıyı artırma hedefinde giderek daha uyumlu bir politika izlediği ileri sürüldü.

Haberde, bölgede yaşanan gelişmelerin henüz kapsamlı bir savaşa dönüşmediği ancak taraflar arasında sürekli tırmanan bir gerilim ortamının oluştuğu belirtildi. Nur News, bu durumu “gergin bir askıda kalma” olarak tanımlayarak, tarafların askeri ve diplomatik araçları aynı anda kullanarak müzakere masasında daha güçlü bir pozisyon elde etmeye çalıştığını savundu.

Analizde, karşılıklı açıklamalar, sınırlı askeri hamleler ve diplomatik mesajların bu stratejinin parçaları olduğu kaydedildi. Bu durumun hem caydırıcılık hem de pazarlık gücü oluşturma amacı taşıdığı ifade edildi.

Nur News’e göre mevcut tablo, tarafların doğrudan geniş çaplı bir çatışmadan kaçınırken baskı ve karşı baskı yoluyla yeni bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Değerlendirmede, bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde diplomasi ve güvenlik alanlarında yeni hamlelere sahne olabileceği ifade edildi.