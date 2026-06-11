Erdoğan’dan Netanyahu Yönetimine Sert Mesaj: İsrail Bir Fitne Fabrikasına Dönüştü

Konuşmasında Gazze’deki sivil tabloya dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Türk Kızılay’ı üzerinden bölgeye ulaştırılan yardımlara değinen Erdoğan, şimdiye kadar Gazze’ye 26 bin tonu aşkın insani yardım sevk edildiğini bildirdi. Yardımların gıda, ilaç, barınma malzemeleri ve temel yaşam ihtiyaçlarını kapsadığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin yalnızca diplomatik değil, insani alanda da sorumluluk üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan, açıklamasında Netanyahu yönetimini doğrudan hedef alarak, İsrail’in mevcut politikalarının çatışmayı derinleştirdiğini ve bölgedeki gerilimi beslediğini söyledi. “İsrail bir fitne fabrikasına dönüşmüştür” diyen Erdoğan, uluslararası toplumun da yaşananlar karşısında daha net bir tutum alması gerektiğini kaydetti.

Ankara’nın Gazze konusundaki söylemini son dönemde daha da sertleştirdiği görülürken, Erdoğan’ın sözleri Türkiye’nin İsrail’e dönük eleştirilerini yeni bir düzeye taşıdı. Hükümet kaynakları, Türkiye’nin bir yandan ateşkes çağrılarını sürdürdüğünü, diğer yandan da insani yardım koridorlarının açık tutulması için diplomatik girişimlerine devam ettiğini belirtiyor.

Gazze’deki savaşın yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte siyasi ve insani sonuçlar doğurduğuna işaret eden değerlendirmeler, Türkiye’nin bu konuda hem uluslararası platformlarda hem de sahadaki yardım organizasyonlarında daha görünür bir rol üstlenmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Beştepe’den verilen mesaj, Ankara’nın Gazze dosyasında geri adım atmayacağını ve İsrail’in saldırılarına karşı siyasi baskıyı artırma yönündeki tutumunu sürdüreceğini gösterdi. Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte hem diplomatik temaslarını hem de insani yardım faaliyetlerini daha yoğun biçimde devam ettireceğine işaret ediyor.