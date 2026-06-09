Gazze’de 24 Saatte Yeni Kayıp: Son Saldırılarda 7 Sivil Yaşamını Yitirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde düzenlenen saldırılara ilişkin güncel can kaybı verilerini paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail ordusunun farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık kaynakları, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunabileceğini, ancak kimlik tespit ve enkaz altındaki arama çalışmalarının sürdüğü için net bilançonun ilerleyen saatlerde değişebileceğini belirtti. Bölgedeki hastanelerin yoğunluk ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle kritik eşikte hizmet vermeye çalıştığı ifade ediliyor.

Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle sivil yerleşim alanları, geçici barınma merkezleri ve altyapı noktaları üzerindeki baskı da artmış durumda. Yerel yetkililer, özellikle sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu, yaralıların tahliyesi ve acil müdahale süreçlerinin giderek zorlaştığını bildiriyor.

Son veriler, çatışmaların yalnızca askeri değil, doğrudan insani sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası çevrelerde ateşkes ve sivillerin korunmasına yönelik çağrılar da yeniden yükseliyor. Gazze’de gece boyunca süren patlama sesleri ve aralıksız hava saldırıları, bölgede gerilimin kısa vadede dinmeyeceğine işaret ediyor.