ABD’de Enflasyon Üç Yılın Zirvesinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de enflasyon yeniden yükseliş eğilimine girdi. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,2 artarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, özellikle gıda, konut ve enerji kalemlerinde devam eden fiyat artışlarının genel enflasyonu yukarı çektiğini ortaya koydu. Aylık bazda da fiyatların beklentilerin üzerinde artması, enflasyonun kısa vadede hız kesmeyebileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Ekonomistler, son aylarda görülen fiyat baskılarının büyük ölçüde hizmet sektöründeki maliyet artışları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalarla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Özellikle kira ve barınma maliyetlerindeki yükselişin, enflasyon sepetinde önemli ağırlığa sahip olması nedeniyle genel tabloyu yukarı çektiği ifade ediliyor.

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Piyasalarda, enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde Fed’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli davranabileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan bazı analistler, enflasyondaki artışın geçici faktörlerden de etkilenebileceğine dikkat çekerek, önümüzdeki aylarda enerji fiyatları ve tüketim talebindeki değişimin belirleyici olacağını vurguluyor.

Mayıs verileri, ABD ekonomisinde fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını ve para politikasının yönü konusunda belirsizliklerin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Piyasalar şimdi Fed’in önümüzdeki toplantılarında vereceği mesajlara odaklanmış durumda.