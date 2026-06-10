İran’dan Şafak Operasyonu: “Hedeflerin Yüzde 70’i Vuruldu”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da askeri kaynaklar, sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonun planlanan hedeflerin büyük bölümünü başarıyla vurduğunu iddia etti. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan ve adı açıklanmayan bir askeri yetkili, saldırıda belirlenen hedeflerin yaklaşık yüzde 70’ine doğrudan isabet sağlandığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre operasyon, uzun süredir hazırlığı yapılan bir plan kapsamında yürütüldü ve belirli askeri altyapı noktaları hedef alındı. İranlı yetkili, saldırının “sınırlı ve hesaplanmış bir askeri yanıt” olduğunu ifade ederken, hedeflerin önceden net biçimde belirlendiğini dile getirdi.

Aynı kaynak, Ürdün’deki el-Ezrak Hava Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salim Hava Üssü ve Bahreyn’de konuşlu ABD Beşinci Filosu’nun da operasyon kapsamında vurulan noktalar arasında bulunduğunu belirtti. Söz konusu iddialara ilişkin ilgili ülkelerden ya da ABD makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

İran basınında yer alan bilgilere göre saldırı, gece yarısından sonra başlayan ve sabaha karşı tamamlanan birkaç aşamalı bir operasyon şeklinde icra edildi. Operasyonda kullanılan mühimmatın türü ve saldırının yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılar ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Tahran yönetimi son dönemde artan bölgesel gerilim karşısında caydırıcılık mesajları verirken, askeri hazırlık seviyesinin yüksek tutulduğunu vurguluyordu. Uzmanlar, söz konusu iddiaların doğru olması halinde bunun bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, taraflardan gelecek resmi açıklamaların krizin seyrini belirlemede kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.